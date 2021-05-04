5 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется слайд-путешествие "Маленькие герои большой войны" для младших школьников.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 6 (ул. Одесская, 39/1) начнется час памяти "Как хорошо на свете без войны!" для школьников.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется музыкальная программа "Песни великого мая".

В Тюмени в 12 часов на площади ДК "Поиск" начнется акция-митинг "Белые журавли памяти".

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре возле цирка начнется работа пункта мобильного тестирования на ВИЧ.

В Тюмени в 14 часов в центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется конкурсная праздничная программа "Ветеранам с любовью".

Интересное в этот день:

553 — открылся Второй Константинопольский собор.

1494 — Христофор Колумб высаживается на Ямайке.

1581 — в городе Острог вышел в свет календарь Ивана Федорова — первый печатный восточнославянский календарь.

1764 — в Санкт-Петербурге основано воспитательное общество благородных девиц и при нем училище для мещанских девушек — первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение.

1836 — в Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога.

1919 — в Париже подписан акт о создании "Лиги обществ Красного Креста" (с ноября 1991 года — "Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца").

1927 — на Волховской ГЭС прошел пуск первого советского генератора.

1945 — капитуляция немецких войск в Голландии.

1956 — в Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.

1975 — с конвейера Ленинградского производственного объединения "Кировский завод" сошли первые 300-сильные тракторы К-701.

2003 — в Санкт-Петербурге состоялось открытие памятника академику Сахарову работы Левона Лазарева.

2004 — Тайваньский парламент принял новый закон о письменности, согласно которому все официальные документы должны писаться слева направо.