6 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут на площади ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется митинг-реквием "А память священна...".

В Тюмени в 12 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, стр.11) начнется концертная программа "Минувших лет живая память!".

В Тюмени в 12 часов во дворе дома №28 по ул. Западносибирская начнется программа "В память о Таныгине".

В Тюмени в 12 часов 30 минут на площади Губкина начнется торжественный митинг "Связь поколений".

В Тюмени в 15 часов на воркаут-площадке экопарка Затюменский начнется бесплатная тренировка для горожан.

В Тюмени в 15 часов в центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется работа литературной гостиной "По страницам Победы".

В Тюмени в 15 часов на ул. Казачьи луга, 4, корп. 1,2 (дворовая площадка) начнется программа "Гимн поем солдату".

Интересное в этот день:

1312 — Венский собор одобрил намерение папы римского объявить крестовый поход.

1626 — голландский колонист Петер Минёйт приобрел у индейцев Манхэттен за горсть бижутерии стоимостью 25 долларов.

1686 — заключен "Вечный мир" между Россией и Речью Посполитой.

1782 — открыта первая дорога из России в Грузию.

1833 — в США произведен первый стальной плуг.

1840 — официальная дата выпуска в обращение первой почтовой марки.

1889 — открылась Всемирная выставка в Париже. Длилась по 6 ноября.

1906 — опубликованы "Основные государственные законы Российской империи".

1921 — заключено торговое соглашение между РСФСР и Германией.

1937 — открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград — Москва.

1953 — хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат искусственного кровообращения во время операции на открытом сердце

1985 — Мурманску и Смоленску присвоено почётное звание "Город-герой".

1986 — в СССР официально объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС.

1991 — сформирована авиационная пилотажная группа "Стрижи".

1998 — новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.

2000 — Россия принята в Международную торговую палату.