6 мая - события дня
В Тюмени в 10 часов 30 минут на площади ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется митинг-реквием "А память священна...".
В Тюмени в 12 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, стр.11) начнется концертная программа "Минувших лет живая память!".
В Тюмени в 12 часов во дворе дома №28 по ул. Западносибирская начнется программа "В память о Таныгине".
В Тюмени в 12 часов 30 минут на площади Губкина начнется торжественный митинг "Связь поколений".
В Тюмени в 15 часов на воркаут-площадке экопарка Затюменский начнется бесплатная тренировка для горожан.
В Тюмени в 15 часов в центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется работа литературной гостиной "По страницам Победы".
В Тюмени в 15 часов на ул. Казачьи луга, 4, корп. 1,2 (дворовая площадка) начнется программа "Гимн поем солдату".
Интересное в этот день:
1312 — Венский собор одобрил намерение папы римского объявить крестовый поход.
1626 — голландский колонист Петер Минёйт приобрел у индейцев Манхэттен за горсть бижутерии стоимостью 25 долларов.
1686 — заключен "Вечный мир" между Россией и Речью Посполитой.
1782 — открыта первая дорога из России в Грузию.
1833 — в США произведен первый стальной плуг.
1840 — официальная дата выпуска в обращение первой почтовой марки.
1889 — открылась Всемирная выставка в Париже. Длилась по 6 ноября.
1906 — опубликованы "Основные государственные законы Российской империи".
1921 — заключено торговое соглашение между РСФСР и Германией.
1937 — открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград — Москва.
1953 — хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат искусственного кровообращения во время операции на открытом сердце
1985 — Мурманску и Смоленску присвоено почётное звание "Город-герой".
1986 — в СССР официально объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС.
1991 — сформирована авиационная пилотажная группа "Стрижи".
1998 — новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.
2000 — Россия принята в Международную торговую палату.