7 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на ул. Павлова, 8 начнется открытие памятника после реставрации.

В Тюмени в 10 часов на площади по ул. Литейщиков – ул. Гагарина начнется час памяти "Вечно живым посвящается…": минута молчания и возложение цветов к памятному знаку поселка Мыс в память погибшим в Великой Отечественной войне.

В Тюмени в 18 часов в Тюменской филармонии (ул. Челюскинцев, 45, зал камерной и органной музыки) начнется пресс-конференция "100 лет со дня рождения первого директора Тюменской филармонии, Почетного гражданина города Тюмени Леонида Мечиславовича Згерского".

Интересное в этот день:

1663 — в центре Лондона открылся Королевский театр.

1742 — для въезда на коронационные торжества императрицы Елизаветы московским купечеством построены Красные ворота.

1744 — указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.

1780 — Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.

1826 — начало работ по составлению (1826—1830) первого Полного собрания законов Российской империи под руководством М. М. Сперанского.

1875 — подписание русско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова уступались Россией Японии в обмен на остров Сахалин.

1895 — в Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио.

1906 — поэт Александр Блок написал стихотворение "Незнакомка".

1934 — создание на Амуре Еврейской автономной области с центром в Биробиджане.

1945 — в 2:41 ночи в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

1946 — в Токио основана компания "Токио цусин когё" ("Токийская компания телесвязи"), впоследствии "Сони".

1951 — международный олимпийский комитет пригласил СССР принять участие в Олимпийских играх 1952 года.

1992 — в России водка и спирт впервые начали реализовываться по свободным ценам.

2000 — первая инаугурация Президента РФ Владимира Владимировича Путина.

2003 — жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землёй и Солнцем.