7 мая - события дня
В Тюмени в 10 часов на ул. Павлова, 8 начнется открытие памятника после реставрации.
В Тюмени в 10 часов на площади по ул. Литейщиков – ул. Гагарина начнется час памяти "Вечно живым посвящается…": минута молчания и возложение цветов к памятному знаку поселка Мыс в память погибшим в Великой Отечественной войне.
В Тюмени в 18 часов в Тюменской филармонии (ул. Челюскинцев, 45, зал камерной и органной музыки) начнется пресс-конференция "100 лет со дня рождения первого директора Тюменской филармонии, Почетного гражданина города Тюмени Леонида Мечиславовича Згерского".
Интересное в этот день:
1663 — в центре Лондона открылся Королевский театр.
1742 — для въезда на коронационные торжества императрицы Елизаветы московским купечеством построены Красные ворота.
1744 — указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.
1780 — Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.
1826 — начало работ по составлению (1826—1830) первого Полного собрания законов Российской империи под руководством М. М. Сперанского.
1875 — подписание русско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова уступались Россией Японии в обмен на остров Сахалин.
1895 — в Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио.
1906 — поэт Александр Блок написал стихотворение "Незнакомка".
1934 — создание на Амуре Еврейской автономной области с центром в Биробиджане.
1945 — в 2:41 ночи в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
1946 — в Токио основана компания "Токио цусин когё" ("Токийская компания телесвязи"), впоследствии "Сони".
1951 — международный олимпийский комитет пригласил СССР принять участие в Олимпийских играх 1952 года.
1992 — в России водка и спирт впервые начали реализовываться по свободным ценам.
2000 — первая инаугурация Президента РФ Владимира Владимировича Путина.
2003 — жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землёй и Солнцем.