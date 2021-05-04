Спасатели напомнили ялуторовским школьникам причины пожаров
| Фото: МЧС по Тюменской области
Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности прошел в Ялуторовске, сообщает МЧС по Тюменской области.
Сотрудники пожарно-спасательного отряда и работники ГИМС рассказали ребятам об основных причинах возникновения пожаров, напомнили номера вызова экстренных служб, напомнили правила поведения в случае возникновения экстренных ситуаций.
Из роликов и презентаций школьники узнали о безопасном поведении на воде. Ученики задавали гостям много вопросов, на которые получили развернутые ответы от сотрудников МЧС России.