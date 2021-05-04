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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Спасатели напомнили ялуторовским школьникам причины пожаров

Общество, 16:18 04 мая 2021

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности прошел в Ялуторовске, сообщает МЧС по Тюменской области.

Сотрудники пожарно-спасательного отряда и работники ГИМС рассказали ребятам об основных причинах возникновения пожаров, напомнили номера вызова экстренных служб, напомнили правила поведения в случае возникновения экстренных ситуаций.

Из роликов и презентаций школьники узнали о безопасном поведении на воде. Ученики задавали гостям много вопросов, на которые получили развернутые ответы от сотрудников МЧС России.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , школьники

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