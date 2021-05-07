  • 7 мая 20217.05.2021пятница
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Два человека пострадали в массовой аварии в Тюмени

Происшествия, 12:29 07 мая 2021

ГИБДД Тюменской области

Два человека пострадали в аварии на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени вечером 6 мая.

Сначала автомобиль Ford Focus въехал в одну машину примерно за 80 метров от места следующего столкновения. В этом ДТП пострадавших не было.

"Затем он поехал и въехал в Hyundai Solaris и KIA Rio. После этого Hyundai отбросило на Toyota. Затем Hyundai и Ford Focus отбросило на каменное ограждение", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пострадали водитель машины Ford 1993 г. р. и пассажирка Hyundai 1981 г. р.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford вел себя неадекватно. Результаты освидетельствования станут известны позднее.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:29 07.05.2021Два человека пострадали в массовой аварии в Тюмени
11:20 07.05.2021Пожилой водитель разбился насмерть на трассе Тюмень – Омск
11:02 07.05.2021Один человек погиб и трое пострадали в аварии в Тюменской области
19:30 06.05.2021Девочку из Тюменского района, упавшую на даче в костер, подключили к ИВЛ