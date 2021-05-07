Два человека пострадали в массовой аварии в Тюмени

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области

Два человека пострадали в аварии на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени вечером 6 мая.

Сначала автомобиль Ford Focus въехал в одну машину примерно за 80 метров от места следующего столкновения. В этом ДТП пострадавших не было.

"Затем он поехал и въехал в Hyundai Solaris и KIA Rio. После этого Hyundai отбросило на Toyota. Затем Hyundai и Ford Focus отбросило на каменное ограждение", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пострадали водитель машины Ford 1993 г. р. и пассажирка Hyundai 1981 г. р.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford вел себя неадекватно. Результаты освидетельствования станут известны позднее.

Инна Пахомова