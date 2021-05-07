8 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Сквере Пограничников (мкр. Казарово) начнется традиционный автопробег "Нам дороги эти позабыть нельзя".

В Тюмени в 14 часов во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется традиционный праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

В Тюмени в 15 часов на воркаут-площадке экопарка "Затюменский" начнутся бесплатные тренировки для горожан.

Интересное в этот день:

1541 — испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи.

1713 — столица России перенесена из Москвы в город Санкт-Петербург.

1886 — впервые производится Coca-cola — напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

1895 — Китай передал Тайвань Японии.

1898 — завершилось одиночное кругосветное плавание Джошуа Слокама на шлюпе "Спрэй".

1902 — извержение вулкана Мон-Пеле (Мартиника), приведшее к гибели около 20 000 человек.

1903 — первый настоящий дирижабль "Лебоди" совершил свой первый полет на 37 км.

1921 — русские эмигранты открыли в Константинополе тараканьи бега.

1929 — впервые в СССР проведено опрыскивание лесов и полей ядохимикатами.

1953 — первый французский конвертоплан Сюд-Уэст SO 1310 "Фарфаде" выполнил свой первый полет как вертолет.

1960 — установлены дипломатические отношения между Кубой и СССР.

1962 — в столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.

2020 — российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" погрузился на дно Марианской впадины (10028 м).