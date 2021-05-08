9 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут на набережной реки Тура у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А) начнется открытие спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы.

В Тюмени в 11 часов начнутся выездные праздничные программы "Концертные бригады" во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

В Тюмени в 15 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется игра 18 тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Париматч-Суперлиги МФК "Тюмень" - МФК "Торпедо".

Интересное в этот день:

1502 — Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырёх судов и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в своё последнее, четвёртое, путешествие в Америку.

1712 — основан Тульский оружейный завод.

1719 — Пётр I повелел изгнать из Российской империи представителей ордена иезуитов.

1754 — Бенджамин Франклин опубликовал первую американскую карикатуру.

1911 — российский учёный Б. Л. Розинг провёл первую в мире телевизионную передачу.

1917 — временное правительство России объявило о полной ликвидации цензуры печати.

1924 — в Москве основан Музей Революции.

1944 — войсками 4-го Украинского фронта освобождён Севастополь.

1945 — в СССР впервые отмечается День Победы.

1950 — начались первые в Великобритании регулярные пассажирские рейсы вертолетов.

1956 — японец Тосио Иманиси и шерпа Гьялзен Норбу покорили Манаслу.

1974 — открыт первый участок Пражского метрополитена.