9 мая - события дня
В Тюмени в 10 часов 30 минут на набережной реки Тура у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А) начнется открытие спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы.
В Тюмени в 11 часов начнутся выездные праздничные программы "Концертные бригады" во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
В Тюмени в 15 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется игра 18 тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Париматч-Суперлиги МФК "Тюмень" - МФК "Торпедо".
Интересное в этот день:
1502 — Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырёх судов и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в своё последнее, четвёртое, путешествие в Америку.
1712 — основан Тульский оружейный завод.
1719 — Пётр I повелел изгнать из Российской империи представителей ордена иезуитов.
1754 — Бенджамин Франклин опубликовал первую американскую карикатуру.
1911 — российский учёный Б. Л. Розинг провёл первую в мире телевизионную передачу.
1917 — временное правительство России объявило о полной ликвидации цензуры печати.
1924 — в Москве основан Музей Революции.
1944 — войсками 4-го Украинского фронта освобождён Севастополь.
1945 — в СССР впервые отмечается День Победы.
1950 — начались первые в Великобритании регулярные пассажирские рейсы вертолетов.
1956 — японец Тосио Иманиси и шерпа Гьялзен Норбу покорили Манаслу.
1974 — открыт первый участок Пражского метрополитена.