12 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября 23а, стр.1) начнется выставка тюменских художников "Утопия для синтезатора в теплых тонах".

В Тюмени в 14 часов по ссылке начнется вебинар для предпринимателей "Практика выхода российских компаний в страны ЕС".

Интересное в этот день:

996 — в Киеве освящен первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь.

1570 — в Московском царстве указом царя Ивана Грозного основано Донское казачество.

1731 — началось судоходство по Ладожскому каналу. Этот канал стал третьей по масштабу стройкой эпохи Петра I после Санкт-Петербурга и Кронштадта.

1785 — Ричард Кросби предпринял вторую попытку перелететь Ирландское море на аэростате, но его шар смог лишь подняться с территории Дублинских казарм, а затем вновь опустился вниз.

1795 — в России созданы Брацлавская, Волынская и Подольская губернии.

1830 — провозглашено образование республики Эквадор.

1944 — полным освобождением Крыма завершилась Крымская наступательная операция советских войск.

1949 — СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.

1975 — на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по роману Михаила Шолохова.

1993 — открылся первый Московский международный фестиваль компьютерной графики и анимации Аниграф’93.

2004 — во Франции открылся 57-й Каннский кинофестиваль.

2008 — Сычуаньское землетрясение, от которого погибло 69 тыс. 197 человек, пропало без вести около 18 тыс. человек и 288 тыс. 431 человек пострадало.