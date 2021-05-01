12 мая - события дня
В Тюмени в 11 часов в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября 23а, стр.1) начнется выставка тюменских художников "Утопия для синтезатора в теплых тонах".
В Тюмени в 14 часов по ссылке начнется вебинар для предпринимателей "Практика выхода российских компаний в страны ЕС".
Интересное в этот день:
996 — в Киеве освящен первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь.
1570 — в Московском царстве указом царя Ивана Грозного основано Донское казачество.
1731 — началось судоходство по Ладожскому каналу. Этот канал стал третьей по масштабу стройкой эпохи Петра I после Санкт-Петербурга и Кронштадта.
1785 — Ричард Кросби предпринял вторую попытку перелететь Ирландское море на аэростате, но его шар смог лишь подняться с территории Дублинских казарм, а затем вновь опустился вниз.
1795 — в России созданы Брацлавская, Волынская и Подольская губернии.
1830 — провозглашено образование республики Эквадор.
1944 — полным освобождением Крыма завершилась Крымская наступательная операция советских войск.
1949 — СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.
1975 — на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по роману Михаила Шолохова.
1993 — открылся первый Московский международный фестиваль компьютерной графики и анимации Аниграф’93.
2004 — во Франции открылся 57-й Каннский кинофестиваль.
2008 — Сычуаньское землетрясение, от которого погибло 69 тыс. 197 человек, пропало без вести около 18 тыс. человек и 288 тыс. 431 человек пострадало.