13 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в колледже цифровых и и педагогических технологий (ул. Минская, 45) начнется региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады.

В п. Боровский Тюменского района в КСК "Олимпия" (ул. Островского, 1, стр. 32а) пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту (выездка).

В Ишиме в СК "Локомотив" (ул.Свердлова, 112) пройдет спартакиада учащихся Тюменской области по боксу.

Интересное в этот день:

1501 — Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад, в ходе которого выяснил, что Колумб открыл новый континент.

1637 — кардинал Ришелье приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож.

1754 — вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении в Петербурге первого в России банка.

1783 — Азовская флотилия вошла в Ахтиарскую бухту, что означало создание Черноморского флота Российской империи.

1836 — началось строительство первой в Российской империи железной дороги по маршруту Санкт-Петербург — Царское Село — Павловск.

1845 — в России учреждена Императорская служба мер и весов.

1918 — в США напечатаны почтовые марки с перевернутым изображением самолётов, ставшие коллекционной редкостью.

1942 — Таня Савичева сделала в своем дневнике последние записи: "Мама 13 мая в 7-30 утра", "Савичевы умерли", "Умерли все", "Осталась одна Таня".

1943 — капитуляция Североафриканского корпуса в Тунисе.

1982 — с космодрома Байконур осуществлён запуск советского пилотируемого космического корабля "Союз Т-5".

1991 — начала регулярное вещание Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).