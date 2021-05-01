14 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется брифинг представителей Федерального агентства лесного хозяйства и Межведомственного оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется работа ярмарки "Дача. Сад. Огород".

В Тюмени в 10 часов в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти героев Отечества.

В Тюмени в 11 часов в спортивной школе №3 (ул. Садовая, 109, к.1) начнется IX спортивный фестиваль, посвященный памяти педагога-новатора Владимира Хромина.

В Тюмени в 13 часов 30 минут школе № 65 (ул. Бориса Житкова, 1) начнется лекция руководителя проектов центра туризма и краеведения дворца "Пионер" Тимура Темуркаева, посвященная профилактике экстремизма и терроризма.

В Тюмени в 15 часов по адресу 30 лет Победы, 81а, корп. 1 начнется открытие нового IT-центра.

В Тюмени в 17 часов в литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется показ фильма "Тайны Текутьева".

В Тюмени в 19 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется игра ¼ финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу среди команд Париматч-Суперлиги.

В Тюмени в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется работа выставки "Открытая коллекция".

В п. Боровский Тюменского района в КСК "Олимпия" (ул. Островского, 1, стр. 32а) пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту (выездка).

В Ишиме в СК "Локомотив" (ул. Свердлова, 112) пройдет XXIV спартакиада учащихся Тюменской области по боксу.

Интересное в этот день:

1607 — англичане основали своё первое постоянное поселение в Америке — Джеймстаун.

1692 — спущен на воду первый российский военный корабль, построенный при участии Петра I и 16 солдат Преображенского полка.

1796 — английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.

1832 — в России законодательно создан институт присяжных стряпчих.

1833 — в России издан указ, воспрещавший продажу крепостных с публичного торга.

1835 — вышла в свет "Сказка о рыбаке и рыбке", написанная А. C. Пушкиным.

1878 — название "вазелин" запатентовано как торговая марка. Это средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро.

1891 — в Санкт-Петербурге прошло первое организованное празднование русскими рабочими Первомая (1 мая по ст. ст.).

1906 — открывается движение поездов в Симплонском тоннеле (Альпы). Он соединяет Швейцарию и Италию на высоте 700 м, его длина — 19,8 км.

1908 — Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана — Чарльза У. Фэрнаса и совершил полёт на 600 метров, длившийся 28,6 секунды.

1911 — в Санкт-Петербурге состоялась "Вторая международная авиационная неделя".

1914 — первый полет поплавкового варианта самолёта "Илья Муромец".

1922 — столица Башкирии перенесена из Стерлитамака в Уфу.

1924 — английская палата лордов приступила к обсуждению предложения ввести в стране экзамены на получение водительских прав.

2009 — запущен на орбиту телескоп "Гершель", названный в честь британского астронома Уильяма Гершеля.