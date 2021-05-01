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Водитель иномарки сильно пострадал в аварии в Тюмени

Происшествия, 13:13 14 мая 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тяжелую травму получил водитель автомобиля KIA Spectra в ДТП на ул. Алебашевской в Тюмени 13 мая.

Авария произошла в 21 час 15 минут в районе дома № 17.

"Водитель KIA Spectra не учел скорость движения, въехал в KIA Ceed. Затем последовало столкновение с машиной Skoda Octavia", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Кроме водителя автомобиля KIA Spectra пострадала женщина 1988 года рождения, находившаяся за рулем KIA Ceed. У нее диагностирован ушиб.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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