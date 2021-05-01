Книжный обменник создадут в аэропорту Рощино

Фото: Аэропорт Рощино во ВКонтакте Фото: Аэропорт Рощино во ВКонтакте

В Тюмени работают над социальным проектом "Книга в путь" – в Рощино появятся полки с литературой, которую можно почитать в аэропорту или взять в самолет. Идея проекта принадлежит Елене Бойчевской.

"Мы планируем запустить проект в конце июля-начале августа, но все зависит от финансирования. Так как проект носит социальный характер, мы с большой благодарностью принимаем как деньги, так и книги", – рассказала руководитель и организатор социального проекта "Книга в путь" Елена Бойчевская.

Принимают не все книги – из-за критериев пожароопасности разрешены только изданные после 2000 года. Зато подойдут все жанры.

"В аэропорту очень много детей, поэтому в первую очередь берем детские книги. Возможно, бизнес-литература будет, потому что я сама читаю ее и буду рада обменяться этими книгами с другими людьми", – пояснила Елена.

В ближайшее время социальный проект планируют запустить не только в Тюмени, но и в Москве с Красноярском, пишет "Вслух.ру".