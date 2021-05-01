  • 15 мая 202115.05.2021суббота
  • USD73,9968
    EUR89,6249
  • В Тюмени 25..27 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские школьники приняли участие в конкурсе ко Дню Победы

Общество, 12:52 15 мая 2021

администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

Более 160 школ Тюменской области стали участниками традиционного конкурса музыкально-литературных композиций "Этот день Победы…". Как сообщает региональный департамент образования и науки, на областной этап конкурса прошли 43 композиции из 23 муниципальных образований региона.

Жюри подвело итоги в двух номинациях: среди сельских и городских образовательных организаций.

В результате среди сельских школ в числе лучших названы композиции: "Герои нашей малой Родины" (Аромашевская СОШ Аромашевского района);"Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой" (Ильинская СОШ Казанского района); "Растоптанное детство" (Байкаловская СОШ Тобольского района);"Загляните в семейный альбом" (Коркинская СОШ Упоровского района).

Среди композиций, представленных городскими школами, лучшими стали работы: - "Годы, опаленные войной" (МАОУ СОШ № 1 г. Ишима); "Операция "Дети" (МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени); "Наша память" ( МАОУ СОШ № 65 г. Тюмени); "Войной рифмованные строки" (МАОУ гимназия им. Лицмана г. Тобольска).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 15.05.2021Стендап-комики побывают в семи селах Тюменской области в мае
13:49 15.05.2021Новое оборудование поступило в Областную больницу №3
13:37 15.05.202159 человек вылечились от COVID-19 в Тюменской области за сутки
13:25 15.05.2021В Тюменской области 55 человек заболели COVID-19 за сутки