Тюменские школьники приняли участие в конкурсе ко Дню Победы

| Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

Более 160 школ Тюменской области стали участниками традиционного конкурса музыкально-литературных композиций "Этот день Победы…". Как сообщает региональный департамент образования и науки, на областной этап конкурса прошли 43 композиции из 23 муниципальных образований региона.

Жюри подвело итоги в двух номинациях: среди сельских и городских образовательных организаций.

В результате среди сельских школ в числе лучших названы композиции: "Герои нашей малой Родины" (Аромашевская СОШ Аромашевского района);"Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой" (Ильинская СОШ Казанского района); "Растоптанное детство" (Байкаловская СОШ Тобольского района);"Загляните в семейный альбом" (Коркинская СОШ Упоровского района).

Среди композиций, представленных городскими школами, лучшими стали работы: - "Годы, опаленные войной" (МАОУ СОШ № 1 г. Ишима); "Операция "Дети" (МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени); "Наша память" ( МАОУ СОШ № 65 г. Тюмени); "Войной рифмованные строки" (МАОУ гимназия им. Лицмана г. Тобольска).