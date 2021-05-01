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Новое оборудование поступило в Областную больницу №3

Общество, 13:49 15 мая 2021

tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

Два передвижных подъёмника для транспортировки пациентов весом до 150 кг поступили в Областную больницу №3 (Тобольск). Они оснащены электроприводом и автономной системой питания.

В первичное сосудистое отделение поступил стабилометрический комплекс для диагностики функции равновесия и проведения активной реабилитации пациентов после инсульта. Процедура проводится под контролем инструктора-методиста по лечебной физкультуре на протяжении всего исследования. Специализированное программное обеспечение анализирует координационные возможности человека, степень стабильности позы и даёт оценку функции вестибулярного аппарата. Это позволяет подбирать индивидуальные программы реабилитации, сообщает пресс-служба Областной больницы №3.

Также в этом отделении удалось заменить все 30 кроватей на новые, функциональные, с электронным управлением. Они позволяют без усилий придать любое удобное для пациента положение. В каждой палате появились и новые кресла для маломобильных пациентов.

"Инсульт всегда вторгается в жизнь пациента очень грубо, нарушая все планы. Помочь больному заново поверить в себя, вновь научить ходить, разговаривать, обслуживать себя – наша задача. С новой современной реабилитационной техникой возможности – наши и пациентов – растут", - отметила заведующая первичным сосудистым отделением тобольской больницы Наталья Ковальчук.

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