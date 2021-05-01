В Голышмановском городском округе продолжается вакцинация от COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более двух тысяч человек привили от коронавируса в Голышмановском городском округе. По словам главного врача областной больницы № 11 Алексея Белова, вакцина поступает в лечебное учреждение достаточном количестве. Завозится преимущественно “Спутник V”.

"Все, кто поставил прививки, переносят вакцину хорошо, причём в старшей возрастной группе пациенты вообще лишены побочных ощущений, - уточнил Алексей Белов. - Мы это связываем с тем, что пожилые граждане менее социально активные и у них не наслаиваются инфекции как у работающих, особенно в организациях с массовым скоплением людей. Граждан категории 65+ мы привили уже около сорока процентов. Всего необходимо вакцинировать 60-70 процентов взрослого населения, чтобы создать коллективный иммунитет".

Открыты дополнительные пункты вакцинации на ФАПах, где имеется специальный допуск на вакцинопрофилактику, также применяется спецтранспорт. В медицинской организации увеличено количество персонала, работающего с обработкой специальной документации, пишет "Комсомольская правда- Тюмень".