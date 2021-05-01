Голосовой помощник поможет тюменцам отследить статус посылки

| Фото: УФПС по Тюменской области | Фото: УФПС по Тюменской области

Тюменцам рассказали, можно ли узнавать о статусе посылки или график работы почтового отделения, не обращаясь на горячую линию и не устанавливая мобильное приложение Почты России.

"Да, такая возможность есть, если у вас есть умная колонка или смарт-часы или вы используете приложение Яндекс на iOS или Android. "Почта России" и "Яндекс" в конце прошлого года запустили новый навык голосового помощника "Алиса", который помогает с помощью голосовых команд получить ряд почтовых услуг, не отвлекаясь от основных дел", − рассказали корреспонденту Megatyumen.ru в тюменском отделении Почты России.

Чтобы активировать помощник, нужно сказать: "Алиса, открой навык Почты России". После этого можно уточнить индекс, статус почтового отправления, время работы и адрес отделения. Кроме того, доступны ответы на такие вопросы, как оплатить коммуналку или как оформить подписку на журнал.

А вот функции "вызвать курьера для доставки или отправки посылки" или "записаться в почтовое отделение" пока доступны в мобильном приложении или на сайте Почты России.