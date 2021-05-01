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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе реализуется программа профилактики правонарушений

Общество, 19:48 15 мая 2021

пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Профилактику правонарушений усиливают в Тюменском районе. К охране общественного порядка привлекают народных дружинников. Только за прошлый год они способствовали раскрытию 12 преступлений, провели около 13 тысяч профилактических бесед, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Продолжает работу комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2020 году прошло 35 заседаний комиссии. Особый упор специалисты органов и учреждений системы профилактики Тюменского района делают на повышении правовой грамотности детей и их родителей. Самыми активными в этой работе стали общественные комиссии по делам несовершеннолетних в Боровском, Каскаринском, Московском и Червишевском муниципальных образованиях.

Внимательно изучают в районе молодежным течениям и объединениям. В прошлом году в школах было выявлено 39 групп антиобщественной направленности, в которых участвовало 115 учащихся, замеченных в совместном курении, склонных к совершению преступлений и правонарушений, к бродяжничеству. С лидерами таких групп, их родителями или законными представителями работают специалисты, в том числе педагоги-психологи.

Результатом этой профилактической работы стало снижение в 2020 году преступлений среди несовершеннолетних на семь процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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