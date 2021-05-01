Тюменцы примут участие в студенческом фестивале #АССКФЕС

Фото: из архива Германа Приба Фото: из архива Германа Приба

Тюменцы примут участие в студенческом фестивале #АССКФЕСТ, который состоится в Казани с 18 по 22 мая.

"Мероприятие - площадка для новых знакомств, идей, знаний и, разумеется, спортивных достижений",- пояснил директор "Федерации лучного боя" Герман Приб.

Кроме спортивных дисциплин, студенты-спортсмены посоревнуются и в лучных боях, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, что в Тюменской области проходили тактические лучные бои, в которых участвовали подростки со всего региона.