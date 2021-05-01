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Бывший тюменский безработный создал успешный бизнес благодаря господдержке

Общество, 14:48 16 мая 2021

trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Егор Насонов - генеральный директор собственной компании. А три года назад он был безработным и состоял на учете в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Несмотря на то, что имел богатый трудовой опыт – от учителя физкультуры до регионального директора по развитию бизнеса, подходящее место работы подобрать сразу не удалось. На одной из консультаций узнал о государственной поддержке при открытии своего дела, которую оказывают в службе занятости безработным.

"Я сразу зашел в отдел изучения рынка труда, рассказал о своих навыках, о трудовом пути, о своей мечте, наконец. Специалисты помогли определиться с направлением деятельности, разработать бизнес-план и модель моего будущего дела. И уже в августе 2018 года я открыл свою компанию", - рассказывает бизнесмен.

Сегодня, по информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, его предприятие входит в десятку лучших компаний города Тюмени по качеству оказания сервисных услуг в сфере оформления дорожно-транспортных происшествий. Компания регулярно создает временные рабочие места для безработных граждан.

"Мы принимаем тех, у кого так же, как у меня, в свое время, есть трудности в поиске работы. Пусть временно, но зато люди получают оплачиваемый опыт работы", - отмечает Егор Насонов.

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