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Тюменцам напомнили о правильной утилизации ртутьсодержащих ламп

Общество, 18:52 16 мая 2021

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Жителей Тюмени просят сдавать отработанные ртутные лампы в специальном отведенные для этого места. По данным от пресс-службы администрации города, данные о месте приема ламп нужно уточнять в УК, ТСЖ и по месту жительства.

Еще один вариант без вреда для экологии утилизировать лампы - это пункты приема спецорганизаций, которые имеют лицензию по осуществлению деятельности и обезвреживанию, а также размещению отходов первого - четвертого классов опасности, пишет "Тюменская область сегодня".

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