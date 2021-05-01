Тюменцам напомнили о правильной утилизации ртутьсодержащих ламп

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Жителей Тюмени просят сдавать отработанные ртутные лампы в специальном отведенные для этого места. По данным от пресс-службы администрации города, данные о месте приема ламп нужно уточнять в УК, ТСЖ и по месту жительства.

Еще один вариант без вреда для экологии утилизировать лампы - это пункты приема спецорганизаций, которые имеют лицензию по осуществлению деятельности и обезвреживанию, а также размещению отходов первого - четвертого классов опасности, пишет "Тюменская область сегодня".