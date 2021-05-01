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Тюменцам с паническими атаками советуют обращаться к врачам

Общество, 19:54 16 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тревога приобретает значительные масштабы и ведет к паническим атакам. Приступ проявляется разными симптомами: у кого-то может возникнуть учащенное сердцебиение, у кого-то – нарушения дыхания, рассказала заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Тюменского ГМУ Татьяна Раева.

Паническая атака – это внезапная и сильная тревога, которая не связана с окружающей ситуацией. К этому добавляется страх смерти, хотя атака может протекать и без этой эмоциональной составляющей.

"Тревога – нормальная эмоциональная реакция. Тревожность как черта вообще человеку помогает в жизни справляться с опасностями и мобилизовываться в нужный момент. Но если говорить о панической атаке, – это чрезмерная тревога, которая не помогает, а наоборот, мешает", – пояснила специалист.

По словам Татьяны Раевой, вовремя начатая терапия позволит паническим атакам не привести к генерализованному тревожному расстройству и другим нарушениям, требующим более длительной терапии, пишет "Вслух.ру".

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