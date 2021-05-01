Медицинский тренажер помогает пациентам, перенесшим инсульт, заново научиться ходить

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Медицинский тредмил "РЕАТЕРРА" поступил в неврологическое первичное сосудистое отделение Областной больницы № 23 в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Тренажер для ходьбы с биологической обратной связью позволяет врачу сориентироваться по частоте сердечных сокращений пациента и подобать индивидуальный режим занятий, который будет учитывать подготовленность, возраст, пол и другие особенности здоровья. В ходе тренировки пульс пациента измеряет нагрудный датчик частоты сердечных сокращений, поддерживающий беспроводную передачу данных. А значит, специалист по реабилитации держит тренировку под контролем все время.

Кроме того, тредмил оборудован системой страховочных ремней, необходимых для разгрузки веса тела – к их помощи прибегают, если пациент, перенесший инсульт, еще не может самостоятельно стоять на ногах. Разгрузочная система включает подъемник с электроприводом, которым врач может управлять с помощью сенсорного дисплея, дистанционного пульта или планшета.

"В прохождении второго этапа реабилитации нуждаются примерно 20 процентов пациентов, перенесших инсульт, – говорит заведующий неврологическим первичным сосудистым отделением Дмитрий Плотников. – И занимает этот этап довольно много времени, вплоть до месяца. Все это время пациент находится в стационаре больницы".

Тредмил предназначен для восстановления опороспособности нижних конечностей и крупных суставов, тренировки правильного алгоритма работы мышц. А дополнительно мотивировать пациента позволяет игровой режим в виртуальной трехмерной среде, пишет "АиФ - Западная Сибирь".