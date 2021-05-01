15 мая - события дня
В Тюмени в 9 часов на стадионе лицея № 81 (Шаимский проезд, 8а) начнутся соревнования по легкой атлетике среди представителей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города.
В Тюмени в 10 часов в сквере Пограничников (д. Казарово, ул. Пограничников, 1) начнется военно-патриотическая игра для школьников "Граница".
В Тюмени в 10 часов в спортивной школе "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнется традиционное первенство города по каратэ.
В Тюмени в 10 часов в спортивной школе №3 (ул. Садовая, 109 к.1) начнется IX спортивный фестиваль, посвященный памяти педагога-новатора Владимира Хромина.
В Тюмени в 10 часов в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) начнется всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти героев Отечества.
В Тюмени в 13 часов в конно-спортивном клубе "Рубин" (3 км. Старотобольского тракта, 4/1) начнутся чемпионат и первенство города по конному спорту.
В Тюмени в 14 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется игра ¼ финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу среди команд Париматч-Суперлиги.
В Тюмени в 15 часов в центре "Аванпост" (ул.Широтная 216) начнется сдача квалификационных испытаний на право ношения темно-синего берета.
В Тюмени в 16 часов в музеях Дом Машарова, Городская Дума, Усадьба Колокольниковых, в Археологическом музее-заповеднике и в музейном комплексе им. Словцова начнется "Ночь музеев".
В Тюмени в 20 часов на базе отдыха "Пруд лесной" начнутся чемпионат и первенство города по ездовому спорту в дисциплинах "драйлэнд".
В Тюмени в поликлиниках города пройдет профилактическая акция "Найди время для себя" в рамках проекта "Доктор с Вами".
Интересное в этот день:
1484 — в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.
1618 — немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.
1846 — в Санкт-Петербурге основано Императорское Русское археологическое общество.
1858 — в японском городе Хакодате открылось первое консульство Российской империи.
1867 — в России утвержден устав Общества попечения о раненых и больных воинах; с 1879 года — Российское общество Красного Креста.
1875 — землетрясение в Колумбии, длящееся всего 45 секунд, уносит жизни 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением происходит извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто.
1883 — в России принят закон о раскольниках-старообрядцах.
1918 — в Москве открывается первая народная музыкальная школа.
1935 — открылась первая линия Московского метрополитена — от станции Сокольники до станции Парк культуры.
1939 — в Советском Союзе состоялся первый полет шестимоторного пассажирского самолета АНТ-20 бис.
1942 — на аэродроме Кольцово (Свердловская область, СССР) состоялся первый испытательный полет советского ракетного самолета БИ-1.
1996 — в Петербурге на Левашовской пустоши открылся мемориал-памятник жертвам сталинских репрессий.