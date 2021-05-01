15 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на стадионе лицея № 81 (Шаимский проезд, 8а) начнутся соревнования по легкой атлетике среди представителей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города.

В Тюмени в 10 часов в сквере Пограничников (д. Казарово, ул. Пограничников, 1) начнется военно-патриотическая игра для школьников "Граница".

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнется традиционное первенство города по каратэ.

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе №3 (ул. Садовая, 109 к.1) начнется IX спортивный фестиваль, посвященный памяти педагога-новатора Владимира Хромина.

В Тюмени в 10 часов в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) начнется всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти героев Отечества.

В Тюмени в 13 часов в конно-спортивном клубе "Рубин" (3 км. Старотобольского тракта, 4/1) начнутся чемпионат и первенство города по конному спорту.

В Тюмени в 14 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется игра ¼ финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу среди команд Париматч-Суперлиги.

В Тюмени в 15 часов в центре "Аванпост" (ул.Широтная 216) начнется сдача квалификационных испытаний на право ношения темно-синего берета.

В Тюмени в 16 часов в музеях Дом Машарова, Городская Дума, Усадьба Колокольниковых, в Археологическом музее-заповеднике и в музейном комплексе им. Словцова начнется "Ночь музеев".

В Тюмени в 20 часов на базе отдыха "Пруд лесной" начнутся чемпионат и первенство города по ездовому спорту в дисциплинах "драйлэнд".

В Тюмени в поликлиниках города пройдет профилактическая акция "Найди время для себя" в рамках проекта "Доктор с Вами".

Интересное в этот день:

1484 — в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.

1618 — немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

1846 — в Санкт-Петербурге основано Императорское Русское археологическое общество.

1858 — в японском городе Хакодате открылось первое консульство Российской империи.

1867 — в России утвержден устав Общества попечения о раненых и больных воинах; с 1879 года — Российское общество Красного Креста.

1875 — землетрясение в Колумбии, длящееся всего 45 секунд, уносит жизни 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением происходит извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто.

1883 — в России принят закон о раскольниках-старообрядцах.

1918 — в Москве открывается первая народная музыкальная школа.

1935 — открылась первая линия Московского метрополитена — от станции Сокольники до станции Парк культуры.

1939 — в Советском Союзе состоялся первый полет шестимоторного пассажирского самолета АНТ-20 бис.

1942 — на аэродроме Кольцово (Свердловская область, СССР) состоялся первый испытательный полет советского ракетного самолета БИ-1.

1996 — в Петербурге на Левашовской пустоши открылся мемориал-памятник жертвам сталинских репрессий.