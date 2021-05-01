16 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 7 часов в районе железной дороги базы отдыха "Пруд лесной" начнутся чемпионат и первенство города по ездовому спорту в дисциплинах "драйлэнд".

В Тюмени в 10 часов в экопарке "Затюменский" начнется эстафета по северной ходьбе в рамках спартакиады среди дворовых команд и органов ТОС.

В Тюмени в 10 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, стр. 1) начнутся соревнования по легкой атлетике в рамках XXIV спартакиады учащихся Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в СК "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнется финал чемпионата Тюменской области по волейболу.

В Тюмени в 10 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) начнется Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героев Отечества.

В Тюмени в 11 у торгового центра "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1) начнется акция "Волна здоровья".

В Тюмени в 13 часов в конно-спортивном клубе "Рубин" (3 км. Старотобольского тракта, 4/1) начнутся чемпионат и первенство города по конному спорту.

В Тюмени в 15 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется концерт ансамбля народного пения "Родничок".

Интересное в этот день:

1619 — в Томск из Пекина вернулась русская миссия из 11 человек во главе с первым русским послом в Китае — сибирским казаком Иваном Петлиным.

1744 — указом царицы Елизаветы Петровны в Российской Империи отменена смертная казнь.

1768 — Российская императрица Екатерина II издала указ о постройке в Санкт-Петербурге памятника Петру I — будущего "Медного всадника".

1866 — состоялось торжественное открытие Никольского единоверческого монастыря в Москве.

1867 — в России принят закон о раскольниках-старообрядцах.

1896 — в Петербурге, в саду Аквариум, состоялся первый в России киносеанс.

1919 — начало первого перелета через Атлантический океан американского летчика Альберта Рида.

1920 — Жанна д’Арк причислена католической церковью к лику святых.

1929 — в Голливуде (США) состоялась первая церемония вручения кинопремий, которые позже назвали "Оскарами".

1931 — открылась первая Всесоюзная конференция по аэродинамике.

1947 — на экраны СССР вышел фильм Надежды Кошеверовой "Золушка".

1964 — завершено строительство первой очереди высотной Асуанской плотины на реке Нил, построенной при помощи СССР.

1969 — советский межпланетный космический аппарат "Венера-5" достиг планеты Венера.

1995 — в Нидерландах создан бумажный самолёт с размахом крыльев 13,97 м.