17 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся соревнования первенства Тюменской области по волейболу среди девушек 2007-2008 годов рождения.

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция председателя областной избирательной комиссии Игоря Халина "Предварительные итоги дистанционного электронного голосования в рамках общероссийской тренировки Государственной автоматизированной системы РФ "Выборы". Прямая трансляция будет организована на сайте ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 13 часов в концертном зале ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется интеллектуальная игра "В мире закона и права".

В Тюмени в 14 часов в арт-пространстве "Время Победы" (набережная реки Туры, Масловский взвоз) начнется мастер-класс по ретро-танцам.

В Тюмени в 14 часов в сквере между первым и вторым учебными корпусами Тюменского ГМУ начнется работать мобильный пункт тестирования на ВИЧ.

В Тюмени в 15 часов на площади у ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется праздничная программа "ВыПУСКной".

В Тюмени в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) пройдет всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти героев Отечества.

Интересное в этот день:

1497 — Васко да Гама достиг берегов Индии.

1642 — основан Монреаль.

1703 — русский флот одержал свою первую победу (над двумя шведскими кораблями в устье Невы).

1718 — английский юрист Джеймс Пакл[en] запатентовал первый в мире пулемёт — ружье Пакла.

1727 — на русский престол вступил Пётр II, малолетний внук Петра I.

1861 — первое в мире туристическое бюро Томаса Кука впервые в мире отправило туристическую группу в международную поездку (из Лондона в Париж).

1865 — основан Международный союз электросвязи.

1866 — основано Русское техническое общество.

1867 — в России учреждается земская почта.

1877 — в бостонском офисе установлен первый в мире телефонный распределительный щит.

1916 — в Англии впервые совершён переход на летнее время.

1928 — в Амстердаме (Нидерланды) открылись IX Олимпийские игры.

1972 — в Советском Союзе осуществлен запуск искусственного спутника Земли "Космос-490" для изучения первичного космического излучения и потоков электронов высокой энергии.

1990 — в ночь с 17 на 18 мая в 20 км западнее города Стерлитамак упал метеорит "Стерлитамак".

1997 — Пол Маккартни получил по Интернету за 30 минут более 3 млн вопросов (мировой рекорд).

2009 — вышла первая, тестовая версия компьютерной игры "Minecraft", ставшей одной из самых популярных в мире.