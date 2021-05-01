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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О создании аудиовизуальных инсталляций расскажут тюменцам

Общество, 15:21 16 мая 2021

группа «Конторы пароходства» ВКонтакте | Фото: группа «Конторы пароходства» ВКонтакте

Открытая лекция с экспертом проекта "Фиджитал" Андреем Свибовичем пройдет в Тюмени в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) 18 мая.

Андрей Свибович является основателем академии аудиовизуальных искусств "Медиакультура" и фестиваля медиаискусств MEDIASPANK.

Он расскажет слушателям о создании аудиовизуальных инсталляций и перформансов, о смыслах, концепциях и восприятии публики. Также спикер поделится личным опытом работы художником, куратором и менеджером.

Лекция начнется в 19 часов. Вход бесплатный, регистрация в группе "Конторы пароходства" ВКонтакте.

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# искусство , Контора пароходства , культура , лекция

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