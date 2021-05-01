О создании аудиовизуальных инсталляций расскажут тюменцам
| Фото: группа «Конторы пароходства» ВКонтакте
Открытая лекция с экспертом проекта "Фиджитал" Андреем Свибовичем пройдет в Тюмени в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) 18 мая.
Андрей Свибович является основателем академии аудиовизуальных искусств "Медиакультура" и фестиваля медиаискусств MEDIASPANK.
Он расскажет слушателям о создании аудиовизуальных инсталляций и перформансов, о смыслах, концепциях и восприятии публики. Также спикер поделится личным опытом работы художником, куратором и менеджером.
Лекция начнется в 19 часов. Вход бесплатный, регистрация в группе "Конторы пароходства" ВКонтакте.