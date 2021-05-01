18 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "XII Юридическая неделя в Тюмени". Прямая трансляция пройдет на сайте ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии гордумы по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Господдержка работодателей в 2021 году. Субсидирование найма для трудоустройства безработных". Прямая трансляция пройдет на сайте ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии гордумы по городскому общественному самоуправлению.

Интересное в этот день:

1704 — заложен Кроншлот, форт Кронштадта.

1724 — состоялась церемония коронации русской императрицы Екатерины I.

1753 — указом русской императрицы Елизаветы учрежден первый в России Дворянский заёмный банк.

1787 — мастерам из Тулузы впервые удалась гравировка по стеклу.

1867 — в России учреждена земская почта.

1881 — указом Александра III в Российской империи учреждена Закаспийская область.

1886 — в Севастополе спущен на воду первый русский стальной броненосец "Чесма".

1888 — в США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

1896 — в Петербурге в доме № 46 по Невскому проспекту открыт первый в городе кинотеатр.

1915 — испытан первый в мире танк "Вездеход".

1934 — в советских политехнических институтах введено преподавание истории и географии.

1953 — американская летчица Жаклин Кокран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолёте звуковой барьер.

1958 — на XI Каннском кинофестивале "Золотую пальмовую ветвь" получил советский фильм "Летят журавли".

1996 — в Тайване создана пирамида из игрушечных кубиков высотой 25,05 метров.

1997 — ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 года (мировой рекорд).

2009 — открыт новый Большой Новороссийский тоннель.