19 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в районе с. Кулаково начнется открытие водопровода "Тюмень-Кулаково".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии гордумы по социальному развитию.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии гордумы по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 15 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев ул. 46) начнется съезд Тюменского регионального отделения Российского движения школьников.

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется благотворительный концерт "Шаг на сцену".

В Тюмени в 19 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, к. 1) начнется футбольный матч: ФК "Тюмень" – ФК "Динамо-Барнаул".

В Заводоуковске в 10 часов на стадионе Заводоуковской СОШ №2" (ул. Заводская, 16) начнется спартакиада среди воспитанников детских садов Заводоуковского городского округа.

Интересное в этот день:

1586 — в устье реки Самары начато строительство русской крепости. День рождения города Самары.

1649 — Англия провозглашена республикой.

1817 — учреждение в Российской империи Государственного коммерческого банка.

1897 — завершился срок заключения Оскара Уайльда в Редингской тюрьме.

1906 — открыто движение по Симплонскому железнодорожному тоннелю.

1910 — возвращение кометы Галлея: Земля пересекла хвост кометы.

1939 — успешный полет первой в мире двухступенчатой ракеты с прямоточным ВРД на второй ступени.

1956 — открыто прямое беспересадочное железнодорожное пассажирское сообщение между Москвой и Веной.

1961 — беспилотный космический аппарат Венера-1 впервые пролетел около Венеры.

1989 — с 19 по 21 мая в Москве прошел первый всесоюзный конкурс "Мисс СССР — 89". Победительницей стала московская десятиклассница Юлия Суханова.

2001 — новым ведущим телевизионной игры "Что? Где? Когда?" стал Борис Крюк.