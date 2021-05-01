Ученики Школы фермера в Тюмени завершают обучение практическими занятиями

| Фото: Россельхозбанк | Фото: Россельхозбанк

Заключительные практические занятия посетили 17 мая слушатели образовательного проекта "Школа фермера", реализуемого в Тюмени Россельхозбанком на базе ГАУ "Северного Зауралья" и при поддержке областного департамента АПК. Впереди - защита выпускных работ.

Слушатели курса "Молочное скотоводство" прошли практику на предприятии Ялуторовского района АО "Приозерное". Здесь ученики ознакомились с процессом содержания КРС и внедренным на предприятии мер, призванных повысить продуктивность, период хозяйственного использования и качество жизни животных. Внимание слушателей было акцентировано на определении системы и способа содержания, ухода за животными, а также кормления КРС.

"Очень понравилось хозяйство. Мы смогли наблюдать все тонкости технологических процессов. Информация изложена очень интересно, доступно и просто для понимания", - рассказала участница проекта Елена Костина.

Практические занятия по направлению "Овцеводство" состоялись в Заводоуковском районе в КХ "Дружба". Овцеводство является одним из направлений деятельности предприятия. На текущий момент поголовье эдильбаевской породы более 1 тыс. голов, при этом маточное поголовье - 700 голов. Специалисты крестьянского хозяйства рассказали о процессе организации производства, поделились особенностями, позволяющими эффективно организовать самостоятельную деятельность слушателей.

Вместе со слушателями на производственных площадках присутствовала директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГАУ Северного Зауралья Юлия Зубарева. По ее словам, приобретенные знания и умения стали еще одним кирпичиком для формирования комплекса компетенций будущих фермеров.

"Мы благодарим руководство практических площадок за оказанное содействие в образовательном процессе. Именно непосредственная практическая деятельность открывает возможность студентам для осмысления теоретических подходов, и формированию собственных знаний. Я желаю удачи ученикам на предстоящей защите выпускных проектов!" - резюмировал директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

Защита выпускных работ пройдет 19-20 мая.