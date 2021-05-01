20 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии гордумы по градостроительству и землепользованию.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется всероссийская конференция для предпринимателей "ЗаБизнес: рейтинг регионов. Тюменская область".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция президента Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Ларисы Шиловой "Летняя оздоровительная кампания 2021 года". На сайте информационного агентства "Тюменская линия" будет организована прямая трансляция.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание Совета Тюменской городской думы VII созыва.

В Тюмени в 11 часов 20 минут у Вечного огня ((ул. Мельникайте,

111) начнется церемония возложения цветов к мемориалу участниками международного автопробега Брест - Иркутск - Брест "Содружество: от Буга до Байкала".

В Тюмени в 13 часов в гостинице "Восток" (ул. Республики, 159) начнется торжественное открытие третьего этапа регионального комплексного проекта "Школа волонтера" - "Школа Добро. Университета".

В Тюмени в 18 часов "Точке кипения-Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется практикум по развитию новых и эффективных способов работы со своим стрессом и его последствиями.

Интересное в этот день:

1498 — португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.

1536 — в Новгороде отлит колокол для новгородского Софийского собора.

1570 — в бельгийском Антверпене картограф Абрахам Ортелиус разработал прототип современного атласа, состоявший из 53 карт большого формата.

1820 — спущен на воду легендарный бриг Меркурий, одержавший победу в неравной схватке с двумя турецкими линейными кораблями.

1873 — в Петербурге публично продемонстрирована работа электрической лампы для уличного освещения, созданной русским электромехаником Александром Лодыгиным.

1900 — открытие II Олимпийских игр во Франции.

1927 — стартовал первый беспосадочный трансатлантический перелет, совершенный американским летчиком Чарлзом Линдбергом.

1939 — компания "Пан Американ" начала доставку авиапочты через Атлантический океан.

1960 — начались заводские испытания спортивного реактивного самолёта Як-30.

1964 — первый полет сельскохозяйственного самолета Ан-2М.

1977 — первый полет советского истребителя четвёртого поколения Су-27.

2003 — первый полет частного управляемого космического корабля "SpaceShipOne".