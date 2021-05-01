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Отдых в Тюменской области вошел в Топ-10 новых направлений для туризма по России

Общество, 15:26 20 мая 2021

Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Отдых в Тюменской области вошел в Топ-10 новых направлений для туризма по России в этом году по версии сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU. Рейтинг составлен по итогам опроса пользователей соцсетей сервиса. Тюменский регион уверенно вошел в десятку, закрепившись на восьмой строчке, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

За последние три года Тюменская область значительно улучшила свои туристическое показатели, увеличив поток путешественников на 30%. Только в майские праздники в 2021 г. область посетили более 80 тыс. туристов из 25 регионов. Отдыхающие останавливались в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске. Загрузка крупных отелей и комплексов Тюмени и Тобольска в это время составила в среднем 80%.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области

В музеях региона побывали 72,4 тыс. человек, что на 38% больше аналогичного периода 2019 г. Из них 42,9 тыс. человек ознакомились с выставками и побывали на экскурсиях в Тобольском музее-заповеднике. Более 20 тыс. гостей посетили Ялуторовский острог и туристский комплекс "Абалак".

"Большим спросом пользовались и термальные курорты. Более 40 тысяч отдыхающих в майские праздники зарядились силой тюменских минеральных вод. Наиболее востребованными стали комплексы "ЛетоЛето", "Верхний бор", "Аван" и "Советский"", - добавили в региональном агентстве туризма и продвижения.

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# отдых , туризм

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