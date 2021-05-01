21 мая - события дня
В Тюмени в 8 часов 50 минут на железнодорожном вокзале (ул. Привокзальная, 22) начнется брифинг исполнительного директора XXIV областного фестиваля "Студенческая весна" по итогам выступления тюменской делегации на всероссийской студвесне.
В Тюмени в 10 часов в Тюменском ЦУМе (ул. Орджоникидзе, 2 этаж) начнется работа фестиваля креативных индустрий.
В Тюмени в 11 часов на набережной возле опоры моста по ул. Челюскинцев начнется торжественное открытие стрит-арта "Граффити Победы".
В Тюмени в 16 часов в спортивной школе № 3 (ул. Садовая, 109, корп.1) начнется открытие спортивного фестиваля памяти педагога-новатора В. Г. Хромина.
В Тюмени в 17 часов 30 минут в концертном зале Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется окружная игра Всероссийской юнармейской лиги Клуба веселых и находчивых.
В Тюмени в "Олимпийской ребячке" (42 км Ирбитского тракта) пройдут областные спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры".
Интересное в этот день:
1091 — произошло первое видимое из Русских земель и описанное источниках кольцеобразное затмение Солнца.
1502 — испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике.
1712 — Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.
1792 — произошло извержение вулкана Ундзэн. Входит в пятерку самых разрушительных извержений в истории человечества.
1837 — началась первая в России шахматная партия по переписке.
1851 — в Австралии обнаружено первое золото.
1881 — Клара Бартон учредила Американский Красный Крест.
1904 — в Париже основана ФИФА — Международная федерация футбола.
1928 — Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.
1969 — первый полет транспортного самолета Ан-26.
2001 — крупнейшие автопроизводители подписали договор об учреждении альтернативного чемпионата мира в классе "Формула-1".