21 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 50 минут на железнодорожном вокзале (ул. Привокзальная, 22) начнется брифинг исполнительного директора XXIV областного фестиваля "Студенческая весна" по итогам выступления тюменской делегации на всероссийской студвесне.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском ЦУМе (ул. Орджоникидзе, 2 этаж) начнется работа фестиваля креативных индустрий.

В Тюмени в 11 часов на набережной возле опоры моста по ул. Челюскинцев начнется торжественное открытие стрит-арта "Граффити Победы".

В Тюмени в 16 часов в спортивной школе № 3 (ул. Садовая, 109, корп.1) начнется открытие спортивного фестиваля памяти педагога-новатора В. Г. Хромина.

В Тюмени в 17 часов 30 минут в концертном зале Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется окружная игра Всероссийской юнармейской лиги Клуба веселых и находчивых.

В Тюмени в "Олимпийской ребячке" (42 км Ирбитского тракта) пройдут областные спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры".

Интересное в этот день:

1091 — произошло первое видимое из Русских земель и описанное источниках кольцеобразное затмение Солнца.

1502 — испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике.

1712 — Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.

1792 — произошло извержение вулкана Ундзэн. Входит в пятерку самых разрушительных извержений в истории человечества.

1837 — началась первая в России шахматная партия по переписке.

1851 — в Австралии обнаружено первое золото.

1881 — Клара Бартон учредила Американский Красный Крест.

1904 — в Париже основана ФИФА — Международная федерация футбола.

1928 — Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

1969 — первый полет транспортного самолета Ан-26.

2001 — крупнейшие автопроизводители подписали договор об учреждении альтернативного чемпионата мира в классе "Формула-1".