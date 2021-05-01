22 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34) начнутся Всероссийские соревнования по дартс "Кубок памяти И. Н. Тюшнякова" и Всероссийские соревнования "Кубок Западной Сибири".

В Тюмени в 9 часов на стадионе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнутся соревнования по мини-футболу в рамках XXIII спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города.

В Тюмени в 10 часов на кордодроме ДТиС "Пионер" (ул. Геологоразведчиков, 6а) пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классах кордовых и радиоуправляемых моделей.

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе "Прибой" (ул. Борцов Октября, 2а, корпус 1) начнется чемпионат и первенство города по тайскому боксу.

В Тюмени в 11 часов на стадионе "Геолог" и в Легкоатлетическом манеже начнутся соревнования регионального чемпионата и первенства по легкой атлетике.

В Тюмени в 14 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, к. 1) начнется футбольный матч ФК "Тюмень" – ФК "Новосибирск".

В Тюмень на железнодорожный вокзал (ул. Привокзальная, 22) прибудет тематический поезд Минобороны.

В Тюмени в Центре молодежных инициатив ТИУ (ул. Мельникайте, 72, к. 1)пройдет областной студенческий форум.

В Тюмени в центре "Тюмень-дзюдо" состоятся поединки чемпионата России по спорту для люде с нарушениями слуха.

Интересное в этот день:

1455 — первой битвой при Сент-Олбансе началась война Алой и Белой Розы.

1785 — в Москве прошла закладка Дома Пашкова, в котором ныне располагается Российская государственная библиотека.

1846 — в Нью-Йорке основано информационное агентство "Associated Press".

1892 — доктор Вашингтон Шеффилд из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты.

1906 — братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.

1916 — в Петербурге перед зданием Николаевского кавалерийского училища установлен памятник М. Ю. Лермонтову.

1940 — указ президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали "Серп и Молот" — знака отличия Героя Социалистического Труда.

1960 — в Южной Америке произошло Великое Чилийское землетрясение.

1990 — после многолетнего противостояния Северный и Южный Йемен объединились в единую Республику Йемен.