23 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Луначарского, 19) начнутся всероссийские соревнования по дартс "Кубок памяти И.Н.Тюшнякова",

В Тюмени в 10 часов в зале бокса спортивной школы "Прибой" (ул. Борцов Октября, 2А, корпус 1) пройдут чемпионат и первенство города по тайскому боксу.

В Тюмени в 11 часов на стадионе "Геолог" начнутся региональные чемпионат и первенство по легкой атлетике.

В Тюмени в 14 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется мастер-класс по сальсе.

В Тюмени на кордодроме дворца "Пионер" (ул. Геологоразведчиков, 6а) пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классах кордовых и радиоуправляемых моделей.

Интересное в этот день:

1618 — официальная дата начала Тридцатилетней войны.

1879 — Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете, став первым в мире писателем, удостоенным такой чести.

1904 — в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.

1922 — в Петрограде создана пионерская организация.

1928 — старт экспедиции на дирижабле "Италия" к Северному полюсу Земли.

1934 — первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной под руководством С. П. Королева в ГИРД.

1969 — группа "The Who" выпустила первую в истории рок-оперу "Томми".

1994 — фильм Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" завоевал "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.