24 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется Общероссийская научно-практическая конференция "Православные истоки славянской письменности и культуры".

В Тюмени в 12 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание депутатской фракции КПРФ в Тюменской городской думе VII созыва.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание депутатской фракции ЛДПР в Тюменской городской думе VII созыва.

Интересное в этот день:

1032 — Авиценна наблюдал и описал прохождение Венеры по диску Солнца.

1571 — Крымский хан Девлет-Гирей безуспешно осаждает московский Кремль. Московские слободы и посад полностью уничтожены.

1805 — в Бонне состоялась премьера Крейцеровой сонаты Бетховена.

1910 — первый официально зарегистрированный полёт аэроплана русской конструкции "Гаккель-III" на расстояние около 200 метров.

1911 — в России был осуществлен первый в мире поиск подлодки с аэроплана.

1932 — открыто регулярное почтово-грузовое воздушное сообщение между Ленинградом и Москвой.

1975 — полет космического корабля Союз-18. Вторая экспедиция на Салют-4.

2008 — Россия впервые победила на конкурсе песни "Евровидение".