24 мая - события дня
В Тюмени в 11 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется Общероссийская научно-практическая конференция "Православные истоки славянской письменности и культуры".
В Тюмени в 12 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание депутатской фракции КПРФ в Тюменской городской думе VII созыва.
В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание депутатской фракции ЛДПР в Тюменской городской думе VII созыва.
Интересное в этот день:
1032 — Авиценна наблюдал и описал прохождение Венеры по диску Солнца.
1571 — Крымский хан Девлет-Гирей безуспешно осаждает московский Кремль. Московские слободы и посад полностью уничтожены.
1805 — в Бонне состоялась премьера Крейцеровой сонаты Бетховена.
1910 — первый официально зарегистрированный полёт аэроплана русской конструкции "Гаккель-III" на расстояние около 200 метров.
1911 — в России был осуществлен первый в мире поиск подлодки с аэроплана.
1932 — открыто регулярное почтово-грузовое воздушное сообщение между Ленинградом и Москвой.
1975 — полет космического корабля Союз-18. Вторая экспедиция на Салют-4.
2008 — Россия впервые победила на конкурсе песни "Евровидение".