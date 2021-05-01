Победители тюменского конкурса выиграли бесплатное обучение в медицинском вузе

| Фото: ОКБ 2 Тюмень | Фото: ОКБ 2 Тюмень

Конкурс эссе "Гордимся прошлым, смотрим в будущее", инициированный региональным департаментом здравоохранения, завершился в Тюменской области. Победители получили право бесплатно получить высшее образование в медицинском вузе.

Победителей определили в пяти номинациях: учащаяся школы № 92 г. Тюмени Светлана Афанасьева – лидер в номинации "Медицина: призвание или холодный расчет"; в номинации "Герои-медики" победила Азалия Туйчина из тюменской СОШ №48. В номинации "Медицина будущего" победительницей стала ученица школы №63 г. Тюмени Юлия Бутакова; Анастасия Шалаева из Казанской СОШ заняла первое место в номинации "Медицина и ее функции: сохранить или вылечить"; а в номинации "Современные проблемы медицины и пути их решения" первое место у учащейся Новоатьяловской СОШ Регины Аминовой.

Победителям предоставляется право бесплатно получить высшее образование в медицинском вузе. На выбор предоставляется несколько специальностей – лечебное дело, педиатрия, стоматология. По завершении учебы - трудоустройство в любой медицинской организации, подведомственной областному департаменту здравоохранения.

Для заключения договора на целевое обучение победителям нужно до 1 июня 2021 года обратиться в сектор кадровой политики в здравоохранении и медицинского образования департамента здравоохранения Тюменской области и предоставить необходимые для поступления в вуз документы.

За подробной консультацией можно обратиться к главному специалисту сектора кадровой политики в здравоохранении и медицинского образования Марии Владимировне Скочиной по телефону 8 (3452) 42-78-15, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.