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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России продолжается народное голосование за лучший город

Общество, 16:59 22 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень сдала позиции в конкурсе "Город России". Еще в середине марта областная столица располагалась на пятой строчке, сейчас - на 11.

На первой строке разместился Ставрополь. За него отдали почти 91 тысячу голосов. На второй строчке Курск, у которого чуть больше 87 тысяч голосов. Продолжает рейтинг Нальчик, за которого отдали свои голоса свыше 58 тысяч раз.

Проголосовать жители региона могут бесплатно и без регистрации на портале конкурса: город-россии.рф. С одного IP-адреса голосовать можно раз в сутки. Итоги конкурса подведут 30 декабря этого года, пишет "Тюменская область сегодня".

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