ГИБДД: на федеральных трассах увеличат число патрулей, в небо запустят беспилотники
Дополнительные меры безопасности вводятся на федеральных автодорогах, проходящих через Тюменскую область. Число нарядов ДПС будет усилено, обстановку с воздуха проконтролируют беспилотники, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Причина - летнее увеличение трафика автомобилей - жители Ямала и Югры направляются на отдых в южные регионы России.
Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия, предупреждая автомобилистов о необходимости чаще отдыхать и не совершать поездки в утомленном состоянии.
Особое внимание будет уделено безопасности в местах проведения дорожных работ. Именно здесь в летних период автомобилисты совершают большую долю ДТП из-за невнимательности и нарушения ПДД, особенно в ночное время.
В этом году число дорожных происшествий на федеральных автодорогах региона снижается: произошло 93 ДТП, 18 человек погибли, 141 получили травмы.