ГИБДД: на федеральных трассах увеличат число патрулей, в небо запустят беспилотники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные меры безопасности вводятся на федеральных автодорогах, проходящих через Тюменскую область. Число нарядов ДПС будет усилено, обстановку с воздуха проконтролируют беспилотники, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Причина - летнее увеличение трафика автомобилей - жители Ямала и Югры направляются на отдых в южные регионы России.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия, предупреждая автомобилистов о необходимости чаще отдыхать и не совершать поездки в утомленном состоянии.

Особое внимание будет уделено безопасности в местах проведения дорожных работ. Именно здесь в летних период автомобилисты совершают большую долю ДТП из-за невнимательности и нарушения ПДД, особенно в ночное время.

В этом году число дорожных происшествий на федеральных автодорогах региона снижается: произошло 93 ДТП, 18 человек погибли, 141 получили травмы.