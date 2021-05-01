В Ялуторовске начали проводить операции людям, страдающим варикозным расширением вен

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Флебэктомию начали проводить в областной больнице №23 (Ялуторовск). Помощь можно получить по полису ОМС. По данным ВОЗ, в развитых странах до 90 процентов женщин и 66 процентов мужчин имеют признаки варикозной болезни. Как рассказал заведующий хирургическим отделением ОБ №23 кандидат медицинских наук, хирург высшей категории Артур Ахпателов, первыми пациентами стали 34-летний мужчина и 45-летняя женщина.

"Оба обратились с жалобами на боли в ногах. Было диагностировано обширное варикозное расширение вен нижних конечностей. И принято решение о необходимости хирургического лечения", - уточнил он.

Возникновение болезни связано как с наследственностью, так и со внешними факторами, например, если работа требует много часов проводить стоя на ногах. Женщины, зачастую, отмечают первые симптомы во время или после беременности.

Так называемый синдром тяжелых ног – это то, что испытывают все пациенты с варикозным расширением вен. Ноги начинают быстро перенапрягаться и болеть, появляются отечность и жжение. Если варикозное расширение вен не лечить, могут возникнуть трофические язвы – болезненные, неэстетичные и подверженные инфицированию. А также есть риск формирования тромбов.

В областной больнице №23 пациентов с подозрением варикозное расширение вен на ногах обследуют и назначают лечение. Как медикаментозное – для того, чтобы избавить от неопрятных симптомов, так и хирургическое, выполняемое в рамках обязательного медицинского страхования, пишет "Мегатюмень".