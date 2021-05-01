Студенческий совет Тюменской области запустил опрос

фото из официальной группы ВКонтакте "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" фото из официальной группы ВКонтакте "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области"

Студенты Тюменской области могут рассказать о своей внеучебной деятельности и поделиться мнением о качестве образования в регионе. Онлайн-анкетирование проходит в группе Студсовета, пройти опрос может любой желающий студент.

Основная часть исследования продлится до конца июня и будет включать в себя треки "карьера", "жилье", "финансы", "семья". Помимо онлайн-анкетирования со следующей недели будут проходить опросы в вузах и сcузах региона и фокус-группы по всем 6 направлениям, сообщили Moi-portal.ru.

"На сегодняшний день мы можем говорить только о промежуточных итогах онлайн-анкетирования по блоку "Образование". Но можно отметить, что внедрение системы дистанционного обучения прошло довольно успешно. 72% опрошенных студентов отметили, что можно совмещать очное и дистанционное образование", — рассказала об исследовании председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.

На прошлой неделе была запущена анкета о внеучебной деятельности: студенты могут рассказать, состоят ли они в каком-либо сообществе или объединении своего вуза или сcуза и занимаются ли чем-нибудь, кроме учебы. Одной из задач этого блока — узнать, чем живут студенты Тюменской области и что мотивирует их заниматься дополнительной деятельностью. Более подробную информацию об исследовании можно найти в группе Студсовета.