Тюменские эпидемиологи рассказали о специфике вакцинации от коронавируса

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проходит в несколько этапов. Количество доз, а также интервал между ними зависит от разновидности вакцины. Как рассказали в тюменском центре гигиены и эпидемиологии, это нужно для формирования целостного иммунитета.

"Процесс вакцинации от коронавируса проходит в два этапа. После первой дозы идет выработка антител, формирующих гуморальный иммунитет, который не является стойким и продолжительным, его хватает лишь на 2–3 месяца", - пояснили эпидемиологи.

Вторая доза, формирующая уже Т-клеточный иммунитет, обеспечивает надежную защиту от инфекции. Оптимальным перерывом между дозами является период в 30–45 дней, однако во время пандемии это слишком большой срок. Нужно, чтобы полноценный иммунитет формировался стремительнее. В связи с этим интервал между дозами сократили до 21 дня, пишет "Тюменская область сегодня" .

При отказе от второй дозы вакцины исчезает эффективность первой прививки.