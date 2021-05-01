Подведены итоги регионального этапа конкурса "За нравственный подвиг учителя"

| Фото: Тобольская митрополия (архив) | Фото: Тобольская митрополия (архив)

Подведены итоги тюменского регионального этапа Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя". В этом году свои методики духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи представили 30 тюменских педагогов.

Конкурс проводится ежегодно Русской православной церковью и министерством просвещения РФ при поддержке администрации президента России.

Победителями конкурса стала группа преподавателей Тюменского государственного института культуры - авторы учебно-методического пособия по духовно-нравственному воспитанию для младшего школьного возраста "Экспедиция в город нравственности": Евгения Басова, Денис Бондарчук, Оксана Гауч, Татьяна Плесовских.

Галина Кардашова, учитель литературы "Православной гимназии во имя святителя Иоанна, митрополита Тобольского", стала победителем в номинации "Лучший сборник сценариев духовно-нравственного содержания "Мы снова бала зажигаем свечи…". Участница представила свой опыт проведения Сретенских балов.

Учитель истории тобольского лицея Иван Долгушин, стал лауреатом II степени, как автор рабочей программы по внеурочной деятельности "Наше наследие". Наталья Глебова, учитель начальных классов православной гимназии из Тюмени, получила диплом лауреата III степени за программу дополнительного образования "Юные патриоты России".

По традиции награждение победителей состоится на пленарном заседании Филофеевских образовательных чтений в октябре 2021 года. Работы-победители регионального этапа конкурса продолжат участие во II межрегиональном этапе конкурса "За нравственный подвиг учителя" по Уральскому федеральному округу, который в этом году будет проходить в Салехардской епархии, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.