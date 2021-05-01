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В тюменском селе заканчивается ремонт детской школы искусств

Общество, 13:59 23 мая 2021

пресс-служба главы Тюменского района. | Фото: пресс-служба главы Тюменского района.

Ремонт детской школы искусств завершается в селе Червишево Тюменского района. Общая площадь школы теперь составляет 255 квадратных метров. Строители расширили дверные проемы, поменяли окна и двери, обновили входную группу.

Директор школы Алла Назаренко подчеркнула, что в обновленном помещении будет больше возможностей для занятий детей и взрослых жителей села. В частности они уже интересуются курсами живописи и музицирования.

В июне в детскую школу искусств поступит новая мебель, оборудование и инструменты в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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