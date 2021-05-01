Тюменцам рассказали, как не стать жертвой мошенников на сервисах по поиску попутчиков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенники используют сервисы поиска попутчиков для кражи денег с карт тюменцев. Схема проста: у пассажира просят символический залог 100-200 рублей, после перевода денег пассажиру приходит уведомление о списании всех средств с карты.

Самый главный способ уберечь себя - не переходить в мессенджеры, а пользоваться чатом, который есть в приложении. Если общение проходит в мессенджерах, то техподдержка сервиса не сможет вовремя принять меры.

Также необходимо сразу сообщать представителям сервиса об изменениях в условиях поездки, например, об поменявшейся цене. Нельзя передавать контакты водителю, если поездка еще не забронирована. И самое главное - не оставлять залог. Как говорят правоохранители, просьба дать деньги вперед - главный признак того, что вы связались с мошенником, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".