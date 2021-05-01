Тюменцев приглашают стать участниками сессии "Лаборатории симультанного перформанса"

Фото: Космос | Молодежный театральный центр Фото: Космос | Молодежный театральный центр

Открытая сессия "Лаборатории симультанного перформанса" состоится в молодежном театральном центре "Космос" 29 мая в 20 часов. Тюменцы смогут попробовать себя в нескольких видах искусства.

Мероприятие проведет философ, преподаватель, организатор выставок Герман Преображенский. На его счету более 30 выставок современного искусства.

"Я давно занимаюсь перформансами, и сейчас пришел к кристаллизации такого формата, когда объединяются разные виды искусства. В формате симультанного перформанса объединяются танец, движение, изображение, поэтическое слово и музыка. Для тюменского зрителя лаборатория – это возможность познакомиться с хорошим современным искусством, которое создается здесь, в Тюмени, местными художниками", – рассказал Преображенский.

Также на сессию приедет приглашенный эксперт лаборатории из Новосибирска, ведущая мастер-классов по контактной импровизации в России и за рубежом Екатерина Басалаева.

Во время мероприятия участники погрузятся в связь между телом, сознанием и движением. Им предстоит попробовать себя в разных видах искусства, пишет "Мегатюмень".

Напомним, что организаторы Лаборатории приняли участие в конкурсе на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" от Театрального центра "Космос". И вошли в число победителей, получив 200 000 рублей на реализацию лаборатории. Подробнее о мероприятии на космосцентр.рф