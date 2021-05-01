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Тюменцам рекомендуют обезопасить домашних питомцев от теплового удара

Общество, 16:42 23 мая 2021

Фото: администрация Тобольска

В жаркие дни владельцам домашних питомцев необходимо проявлять большую бдительность, соблюдать меры безопасности и следить за состоянием своего любимца. Основная задача – не допустить теплового удара, рассказала ветеринар Ольга Алентьева.

"Признаки теплового удара: тяжелое и частое дыхание, высунутый язык, животное лежит, отток слюны заметно увеличен. Также краснеют слизистые век, на ощупь заметно повышение температуры. Может быть дрожь, паническое состояние, рвота, диарея, нос сухой и горячий. Животное нередко не может встать, теряет координацию или сознание, появляются судороги непроизвольная дефекация, признаки отравления, -уточнила она.

В этом случае нужно срочно снизить температуру тела животного: обернуть его во влажное полотенце, между ушей питомца положить холодный компресс, но не ледяной свёрток из морозилки. Это поможет избежать поражения центральной нервной системы. Также можно включить вентилятор или кондиционер, но лишь чтобы охладить помещение.

Главное, не довести до гипотермии – снижения температуры тела ниже нормы. Поэтому важно каждые 5 минут её измерять.

В жару выгуливать питомца, если это собака, лучше в ранние утренние и вечерние часы. Также ветеринар предостерегает хозяев собак – не следует коротко стричь своих любимцев - собачья шерсть с подшерстком работает как термос, стабилизируя температуру тела, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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