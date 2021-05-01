Стартовал онлайн-проект "Тюмень – город моей любви"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В новом онлайн-проекте "Тюмень – город моей любви" могут принять участие все желающие. Организатор - ДК "Водник" - сообщил о старте мероприятия, посвященного 435-летию города.

Тюменцам нужно записать видеоролик на любимом месте и рассказать о нем. По мере поступления работ видео будут публиковаться на официальном паблике "Водника". Участников поощрят дипломами. А самые креативные покажут в арт-пространстве у Масловского взвоза, сообщили организаторы "Вслух.ру".

Ролики принимаются до 10 июня на почту dkvodnik@mail.ru. Телефон для справок: 45-93-44.