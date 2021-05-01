Три человека погибли на трассе в Югре

| Фото: ugra-news.ru | Фото: ugra-news.ru

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, произошло в ночь на 22 мая на федеральной трассе Тюмень—Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе, сообщает портал ugra-news.ru.

Около часа ночи на 645-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля.

"По предварительным данным, водитель внедорожника Nissan Pathfinder выехал на встречную полосу, по которой ехал грузовик MAN", - сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

В результате лобового столкновения погибли три человека — водитель и пассажиры японского автомобиля.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая все обстоятельства.