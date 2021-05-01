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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

25 мая - события дня

Общество, 18:00 24 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание депутатской фракции партии "Единая Россия".

В Тюмени в 9 часов начнется открытие международного онлайн-конгресса "Кардиология на перекрестке наук".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется двадцать пятое заседание городской думы.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Справедливый Базовый Доход".

В Тюмени в 11 часов в специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84) начнется подведение итогов конкурса "Вознесся в космос человек".

В Заводоуковском городском округе в 9 часов начнется выездное заседание комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Интересное в этот день:

996 — в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы — знаменитая Десятинная церковь.

1579 — Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается Днем основания Донского казачества.

1779 — в Москве открылось межевое училище, которое было названо в честь внука Екатерины II Константина.

1829 — в Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона.

1919 — на Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча.

1939 — первые в стране испытания системы автоматического взлёта и посадки тяжелого самолета ТБ-1.

1955 — британские альпинисты Джордж Бэнд и Джо Браун совершили первое успешное восхождение на Канченджангу (8586 м).

1987 — в 15 часов 59 минут атомный ледокол "Сибирь" достиг Северного полюса планеты.

2000 — в Третьяковской галерее открыта постоянная экспозиция "Искусство XX века".

2009 — Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.

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