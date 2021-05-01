26 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов на стадионе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) спортивной школы "Прибой" начнутся финальные игры городского этапа всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч".

В Тюмени пройдет XI международный онлайн-конгресс "Кардиология на перекрестке наук". Онлайн-трансляция будет доступна на сайте cardio-congress.ru.

В Тюмени пройдет Всероссийский фестиваль ведущих и исполнителей игровых программ для людей с ограниченными возможностями здоровья "Затея".

В Тюменском районе в 10 часов в Переваловской школе "Ушаковская СОШ" начнется районный АЭРО-фестиваль управляемых дронов "Drone Racing-2021".

Интересное в этот день:

1648 — Богдан Хмельницкий разбил поляков под Корсунем.

1768 — Екатерина II дала устное повеление своему личному секретарю Бецкому о постановке монумента Петра I (будущего "Медного всадника").

1868 — последняя публичная казнь в Англии.

1874 — британское правительство постановило открыть первую в Канаде военную академию.

1887 — открыта для пассажиров основная линия Канадской Тихоокеанской железной дороги.

1908 — в Персии английский бизнесмен Уильям Д’Арси начал добывать первую на Ближнем Востоке нефть.

1909 — дирижабль LZ-6, впервые использованный гражданской авиакомпанией, совершил свой первый полет.

1910 — в Петербурге открыт памятник Петру I на Кирочной улице "от чинов л.-гв. Преображенского полка".

1913 — в Петербурге состоялся первый в истории полет многомоторного самолёта "Русский витязь", созданного инженером Игорем Сикорским.

1924 — первый полет первого советского цельнометаллического самолёта АНТ-2.

1928 — на заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

1947 — в СССР отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 году).

2008 — произошла катастрофа Ан-12 под Челябинском.